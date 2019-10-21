台南市政府8度裁罰 台塑化：再提行政救濟

（中央社記者潘羿菁台北21日電）台塑化與台南市政府爭議6年未解，台塑化今天公告，副產品石灰所衍伸的爭議尚未解決，台南市政府以限期未改善為由，再次對公司裁處300萬元罰鍰，台塑化也將依慣例，提出行政救濟途徑。

這是台南市環保局8度對台塑化提出裁罰。

2013年，位於台南官輝土資場與宏昇土資場進行路基改善工程，向台塑化購買石灰，將用以填滿土方之用，不過兩家土資場違法將石灰摻入廢棄物，導致土方傳出異味，遭到台南市環保局稽查發現。

當時環保局要求台塑化必須處置異味土方改善當地環境，但是台塑化認為，下游客戶擅自摻配廢棄物並非台塑化責任範圍，因而拒絕，環保局以不當得利為由罰鍰1.41億元，雙方展開法律訴訟程序。

一審台塑化勝訴，環保局重新裁處罰鍰1.42億元，形同是愈罰愈重，去年6月最高行政法院發回更審，當年11月高雄高等行政法院再度判台塑化勝訴，目前環保局依舊上訴中。

不過在訴訟過程，環保局以違反「廢棄物清理法」第52條規定，對台塑化裁處罰鍰，截至目前已是7次利用限期未改善理由，對台塑化裁處300萬元，如今為第8次，台塑化同樣直接提起訴訟。（編輯：林淑媛）1081021