乙烯報價破盤 傳上游石化廠擬減產救市

（中央社記者潘羿菁台北22日電）上游石化原料乙烯報價破盤，每噸710美元創下金融海嘯以來新低，業界傳聞，上游石化廠傾向減產救報價，對此，台塑化坦言，目前報價逼近成本，才會讓減產傳聞甚囂塵上，但預料乙烯報價下探機率不高。

近期乙烯報價跌破800美元信心關卡，近兩週行情從740美元下跌至710美元，為2008年底以來首見新低價。

台塑化分析，目前上游石化廠面臨雙重壓力夾擊，下游聚乙烯（PE）需求不振，「PE價格都爛掉」，賣價不好導致PE客戶觀望，不願提貨導致乙烯一時間供給變多。

另外，前一季是上游石化廠歲修潮，進入第4季歲修陸續結束恢復生產，再加上，近期市場傳聞，馬來西亞國家石油公司與中東ARMCO合資，位於柔佛州的RAPID專案，其上游石化廠年產350萬噸可能開出，以及榮盛石化位於中國舟山群島，年產140萬噸乙烯也會開出，歲修結束是確定新增的供給量，RAPID與榮盛石化則是未來新供給，都讓市場感受到乙烯供給變多，不如以往吃緊。

也就是說，下游拉貨力道低、上游供給變多，雙重壓力讓乙烯報價破盤。

由於合約價格反應現貨行情多半會慢兩週至一個月，目前乙烯合約價為每噸810美元，成本約500美元，一旦合約價格開始下修，等於全數上游石化廠都會面臨虧錢邊緣，台塑化透露，現在聽聞部分上游廠蠢蠢欲動，甚至想釋出減產支撐乙烯報價守住獲利的風向球。

台塑化分析，其實下游客戶庫存都偏低，未來如果乙烯廠減產，有可能會催出下游購買意願，屆時乙烯價格容易回升。換言之，公司認為本季乙烯價格要再下跌機率偏小，烯烴產品不易見負毛利情況出現。

法人則認為，如果乙烯價格守住，等於台塑化本季烯烴獲利依舊穩定，再加上煉油毛利與前季差不多，台塑化本季本業獲利有望持平。（編輯：鄭雪文）1081022