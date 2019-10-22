台達攜手新加坡裕廊集團 建構工業4.0生態系

台達參與新加坡「工業轉型亞太區博覽會」，圖為台達東南亞暨印度副總張財星展示以垂直多關節機器人，結合智慧科技IoT咖啡機打造專屬工作站，實現人機協同服務模式。（台達提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年10月22日

（中央社記者黃自強新加坡22日專電）台達電子今天宣布，台達新加坡子公司DEISG將於24日與裕廊集團簽署合作備忘錄，透過策略合作建構工業4.0產業生態系，連結在地需求，擴大智慧製造解決方案開發與應用。

新加坡第2屆「工業轉型亞太區博覽會」（Industrial Transformation Asia-Pacific）自22日起於新加坡博覽中心（Singapore Expo）展出3天，台達除展示智慧製造與智慧城市兩大策略市場的物聯網架構解決方案，24日將與新加坡裕廊集團（JTC）簽署合作備忘錄。

根據這項合作備忘錄，台達將加入裕廊集團的工業4.0合作夥伴網絡，成立「工業4.0解決方案與培訓中心」，運用台達智慧製造軟硬體技術產品，以及台達盃高校自動化設計大賽的創新平台等優勢，針對裕廊集團客戶與中小企業合作夥伴需求，提供先進製造解決方案。

台達總裁暨營運長張訓海表示，全球製造業正普遍面臨缺工、遷廠的挑戰，自動化、智慧化生產等殷切需求。由於台達致力推動智慧製造與工業自動化解決方案開發，不僅對內展開智慧製造建置，也利用自身經驗與技術能力協助客戶生產轉型，將大環境變動的危機化為轉機。

他指出，台達這次期待與負責開發新加坡工業基礎設施的裕廊集團合作建構工業4.0產業生態系，透過先進的技術支援、自動化診斷諮詢、培訓以及能力發展等轉型歷程，連結在地企業的實際應用，開發最佳化解決方案，培育未來智能製造人才。

裕廊集團執行長黃南（Ng Lang）說，裕廊集團很高興與台達合作，共同提升工業4.0能力水平。台達是成熟的製造業者，除設計並導入工業4.0解決方案，也在新加坡建立智慧製造解決方案團隊，相信雙方的合作關係，將大幅加速新加坡製造商的工業4.0轉型過程。

台達這次於展場中展示DIA智慧工廠物聯網（IoT）解決方案、以垂直多關節機器人結合智慧科技的IoT咖啡機打造專屬工作站、高效節能的暖通空調（HVAC）系統整體解決方案整合台達交流馬達驅動器、可程式控制器（PLC）、人機介面與功率計等產品，實現精準系統操作控制以及能耗數據監控和收集。

另外，在智慧城市部分，展出物聯網架構智慧大樓管理平台，能源基礎設施解決方案則呼應電動車與儲能的兩大趨勢。（編輯：馮昭）1081022