外幣保單前8月保費 僅澳幣傳統型逆勢成長近3成

（中央社記者劉姵呈台北22日電）金管會公布今年前8月外幣保單新契約保費收入為新台幣3690.3億元，較上年同期衰退19%；其中美元、人民幣投資型保單保費收入年衰退皆逾4成，僅澳幣傳統型保單逆勢成長26%。

根據金融監督管理委員會保險局今天公布，今年前8月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為新台幣3690.3億元，較去年同期衰退19%；其中，投資型衰退最多，較去年同期衰退36%、傳統型年減7%。

另從各幣別來看，美元、人民幣投資型保單新契約保費收入較去年衰退逾4成，僅澳幣傳統型保單逆勢成長近3成。

美元保單部分，今年前8月美元新契約保單保費收入100.21億美元，較去年同期衰退21%；其中，投資型衰退最多，新契約保費收入為24.82億美元，較去年同期衰退42%；傳統型則有75.39億美元，年減10%。

澳幣保單部分，今年前8月澳幣新契約保費收入為9.84億澳元，年增1%，為唯一逆勢成長的外幣保單；其中，投資型新契約保費收入3.12億澳元，較去年同期減少29%；傳統型則有6.72億澳元，較去年同期成長26%。

人民幣保單部分，今年前8月人民幣新契約保單保費收入為45.05億人民幣，較去年同期衰退42%；其中，投資型保費收入為42.66億人民幣，年減43%；傳統型則有2.39億人民幣，年減2%。

保險局官員表示，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營及維護消費者權益。（編輯：郭萍英）1081022