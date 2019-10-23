台股回檔小跌 LED與PCB族群股價強勢

（中央社記者吳家豪台北23日電）企業財報不佳導致美股收黑，台股今天回檔小跌開出，權值股鴻海站上80元，台積電及大立光在盤下整理，盤面主流包括LED、PCB（印刷電路板）、資產股等族群。

至10時50分，台股加權指數來到11246.20點，下跌25.05點，成交值新台幣763.77億元。電子股跌0.03%，金融股跌0.56%。

LED磊晶廠龍頭晶電傳出第4季Mini LED（次毫米發光二極體）接獲應用於電競筆電和高階顯示器的訂單，明年將再推4K產品，帶動晶電股價今天盤中觸及漲停28.4元、創波段新高，但未鎖死，成交量放大到逾10.49萬張，高居第一。其他LED類股同步上揚，榮創大漲超過9%，隆達漲近6%，佰鴻一度漲4%，億光漲約3%。

觀察成交量排行榜，PCB族群名列前茅，嘉聯益傳出明年將接獲iPhone新天線訂單，盤中漲幅近6%，成交量超過5.91萬張；南電一度漲至57.4元，隨後漲幅收斂，總量超過2萬張。

藍天電腦與宏匯集團合組團隊獲得台北雙子星案遞補資格，股價連續3天大漲，今天盤中高點來到39.9元、漲幅超過8.5%，成交量來到8850張。

權值電子股鴻海持續獲外資買單挹注，今天盤中股價站上80元、漲幅0.38%，成交量超過5萬張；台積電稍作休息，盤中跌0.51%，來到292.5元；股王大立光跌0.57%，來到4365元。（編輯：楊凱翔）1081023