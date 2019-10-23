台灣設計研究院明年成立 總統盼DIT能揚名全球

（中央社記者吳柏緯台北23日電）台灣設計研究院將於明年成立，總統蔡英文今天表示，設計力是國力的展現，也是下一階段國家競爭力的來源，盼未來「台灣設計」（Designed in Taiwan, DIT）的品牌形象能揚名全球。

蔡總統今天下午出席「全國設計論壇閉幕式」致詞時表示，根據世界經濟論壇（WEF）公布的2019年全球競爭力報告，台灣的全球排名第12名，而且台灣的創新能力在亞洲排名第1，與瑞士、德國、美國並列世界4大創新強國。能達到這樣的成績，台灣的設計人們功不可沒。

總統說，台灣具有旺盛的創作設計能量，是接下來台灣的國家競爭力最重要的來源。

今年屏東縣陸續舉辦了台灣燈會、台灣設計展，在農業與觀光之外，展現了極佳的設計能量。蔡總統說，屏東是她的家鄉，過去大家知道屏東有很好的農產品，但現在大家也知道，屏東有很好的設計能力，成為了一個很有設計感的地方。

總統也特別提到，政治人物最想展現的就是政績，但往往拿出來的時候都沒有人要看，但是屏東縣居然能夠把政績設計到民眾想要看。從這些地方都能看見台灣的設計實力。

台灣設計研究院將於明年成立，總統說，台灣設計研究院將會與今年成立的文化內容策進院成為台灣軟實力的雙引擎，並整合各部會的資源，將設計力擴散到台灣的每個角落。

總統期許，過去台灣是以台灣製造（MIT）聞名世界，未來要以台灣設計（DIT）揚名國際。（編輯：趙蔚蘭）1081023