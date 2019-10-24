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網通拉貨力道強 南電第4季業績估小幅成長

最新更新：2019/10/24 10:39

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）IC載板大廠南電可望受惠中國「去美化」策略，網通應用拉貨力道強，ABF載板為營運成長動能。法人估南電第4季業績有機會小幅成長，第3季轉盈，今年可終結連3年虧損。

南電今天股價走勢堅挺，盤中最高來到58.4元，漲5.6%，創2012年4月下旬以來波段高點。

本土法人報告指出，由於5G、人工智慧、高效能運算應用需求增溫，ABF載板市場持續供不應求，網通產品拉貨力道強勁，預估網通應用占南電ABF載板比重超過6成，帶動南電ABF載板出貨表現，

此外，中國廠商在關鍵零組件持續進行「去美商化」策略，中國客戶對南電載板拉貨力道持續提升，法人指出尤其高層數和大尺寸產品訂單增加，目前訂單能見度已經看到明年初。

從良率來看，法人表示，南電在高層數和大尺寸產品良率持續逐季提升5%左右，也可帶動獲利表現，目前南電ABF載板產能持續滿載，BT載板稼動率達9成，持續受惠手機和穿戴裝置應用拉貨。

展望第4季業績，法人預估南電第4季業績可較第3季持平、甚至有機會小幅成長，其中高層數和大尺寸的ABF載板是主要推升營運成長動能。

法人預估，南電第3季有機會轉虧為盈、今年有機會終結連續3年虧損。

若從產品別來看，ABF基板占比約40%，PP基板占比約27%到28%，PCB占比約30%。

從產品應用來看，法人指出，個人和筆記型電腦用IC載板占南電整體業績比重約1成多，網通占比約40%，消費性電子占比約20%，車用占比約15%。（編輯：楊凱翔）1081024

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