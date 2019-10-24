世銀經商環境報告 印度排名63上升14個名次

（中央社記者康世人新德里24日專電）世界銀行今天發表2020經商環境報告顯示，印度今年在全球的排名上升14個名次到63名，且因為在4大經商衡量領域有重大改善，被列入20大經商環境改善最快經濟體。

世界銀行（World Bank）今天公布2020經商環境報告（2020 Doing Business Report），針對全球190個經濟體截至今年5月1日前的12個月的10個不同商業活動領域改革評比面向進行調查。

在印度總理莫迪致力改善經商環境，大幅對外國直接投資鬆綁之下，在這份經商環境報告中，印度再度比去年的77名竄升14個名次，排名第63。

此外，印度也被世界銀行這一份報告選入經商環境改善最快的20大經濟體，這也是印度連續第3年擠入這一份名單。

今年20大經商環境改善最快經濟體名單還包括亞塞拜然（Azerbaijan）、巴林、孟加拉、中國、吉布地（Djibouti）、約旦、肯亞、科索沃、科威特、吉爾吉斯（Kyrgyz Republic）、緬甸、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、塔吉克（Tajikistan）、多哥（Togo）、烏茲別克和辛巴威。

這份報告指出，印度在經商環境衡量的開辦企業、處理建築許可、跨境進出口貿易和解決破產問題等4個面向讓經商營運開展更加便利。

報告認為，印度今年的成就是建立在多年的努力改革上。從2003到2004財政年度以來，印度針對經商環境中48項建議進行改革，而改善最大的是開辦企業、處理建築許可及解決破產問題。

世銀的報告指出，印度的改革努力值得讚許。

這份經商環境報告排名前10名的國家依序是紐西蘭、新加坡、香港、丹麥、南韓、美國、喬治亞共和國、英國、挪威和瑞典；台灣排名第15，中國排名第31。

此外，南亞國家的改革也獲得這份報告稱讚，指巴基斯坦是南亞國家中經商環境改善最多的經濟體；孟加拉、斯里蘭卡、馬爾地夫和阿富汗並無商業監管規定，便利企業經營；但報告也說，南亞國家在執行合約與財產登記方面的效率表現不佳。（編輯：王永志）1081024