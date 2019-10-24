是方雲端服務雙引擎 搶輿情分析與健康財

是方搶攻輿情服務商機，攜手諾客網科推出新進化的分析系統，連同明年上半年將推出的行動健康加值服務，成為雲端營收上攻的兩股新動能。圖左至右為是方電訊總經理劉耀元、是方專案經理施騰隆。中央社記者江明晏攝 108年10月24日

（中央社記者江明晏台北24日電）是方搶攻輿情服務商機，攜手諾客網科推出新進化的分析系統，看好明年用戶規模和營收將迎來高成長，連同明年上半年將推出的行動健康加值服務，成為雲端營收上攻的兩股新動能。

是方電訊搶攻輿情分析服務商機，今天攜手諾客網科宣布推出新進化的LOWI 3.0輿情監測分析系統版本，提供概念式搜索、大數據分析、AI人工智慧演算法，以及機器學習探勘的技術服務，助攻企業客戶或政府單位以更有效率的方式洞悉輿情趨勢。

是方電訊總經理劉耀元表示，雙方合作推出輿情服務平台，將以使用等級區分月租費的方式收費，看好是方輿情服務的客戶數將可從今年的10至20個，至明年成長到百位客戶的規模，進一步帶動輿情業務的營收數倍成長，目前客戶包括政府單位與民間企業，未來也瞄準中小型企業數位行銷需求。

是方專案經理施騰隆表示，LOWI 3.0主打兩大優勢，第一是「概念式搜索」，可跳脫關鍵字限制，尋找超過3萬多個頻道來源，找出與關鍵字相關的輿情資訊，最後再進行大數據分析，歸納網路輿情結果，第二是是方的雲端運算資源豐沛，可即時更新訊息，確保獲取最新資訊。

目前市面上標榜蒐集輿情分析的品牌系統有很多，是方估計台灣一年產值將有新台幣2到3億元，但隨著數位行銷浪潮成趨勢，輿情服務的商機將會持續成長。

是方電訊今年度上半年雲端服務營收成長率超過50%，推升是方營收、淨利率、每股盈餘（EPS）逐年成長，今年雲端占比估達10%，明年還會繼續成長。

而明年上半年是方也將攜手中華電信行動分公司，推出行動健康加值服務，這將是中華電信第一個行動健康加值服務，可透過穿戴裝置串連，搜尋資訊並透過大數據分析，鎖定健康族群需求，也將成為另一股雲端營收上攻的新動能。（編輯：趙蔚蘭）1081024