美科技股續強激勵 台股可望再創新高

美股受成份股3M財報不佳拖累出現回檔走勢，但科技股表現不俗，分析師表示，連動性高的台股有機會再創新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北25日電）美股受成份股3M財報不佳拖累出現回檔走勢，但科技股表現不俗，包括那斯達克指數及費城半導體指數持續攀高，分析師表示，連動性高的台股有機會再創新高。

包括微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）財報優於預期，抵銷連續2個月下滑的商業設備訂單利空，美股今天多數收高，道瓊工業指數下跌28.42點、跌幅0.11%、收在26805.53點，那斯達克指數上漲66.004點、漲幅0.81%、收在8185.797點，標準普爾500指數上漲5.77點、漲幅0.19%、收在3010.29點，費城半導體指數上漲1615.51點、漲幅2.47%、收在38.93點。

台股24日收盤再創29年來新高，站穩11300點，分析師表示，在外資持續流入下，亞股普遍走高，台股表現更是亮眼，除了上市指數頻創新高外，上櫃指數也逼近今年高點144.82點，補漲氣勢逐漸凝聚。

分析師指出，台股自9月底以來一路向上挺進，至今已上漲近千點，週線可望連收2根長紅，且近期外資在國慶連假過後，已連續9個交易日買超台股，更是讓大盤氣氛逐漸增溫，量能也溫和擴增，5日均量已至1300億元水準，顯示台股處於價量俱揚的多頭架構，短線雖可能有漲多回檔的獲利了結賣壓出籠，但對多頭氣勢損傷有限。（編輯：楊凱翔）1081025