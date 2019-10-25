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服務型機器人 調查：24%飯店與購物商場業者導入

最新更新：2019/10/25 12:50

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）服務型機器人方興未艾，資策會MIC表示，24%飯店與購物商場業者已導入服務型機器人方案，前台應用為主要型態，高比例是公共關係機器人。

資策會產業情報研究所（MIC）針對飯店與購物商場業者，進行「服務型機器人市場調查」，結果顯示，24%業者已導入解決方案。排名前3項的預期效益，依序為減輕人員勞力負擔，使人力轉向更高價值的任務（22.1%）、創造行銷話題以增加客源（20.2%）、以及縮減營運成本與開銷（16.4%）；其中有75%的已導入業者，認為導入後達成預期效益。

MIC調查，已導入業者具有規模大、資本足兩個共同點，或是由總公司策略性導入的加盟連鎖體系。已導入的服務型機器人產品中，以前台應用為主要型態，高比例是公共關係機器人，負責與消費者互動；其次是庶務性機器人，如行李搬運、備品運送。

對於導入後在營運上遇到的困難，有40%業者認為租賃或是售價不斐，成本難以回收，35.6%認為機器人障礙排除不易，也有25.4%業者認為實際導入場域與客人互動後，與原先預期的效果有落差。

資策會MIC產業分析師李亦晴表示，調查反映多數比例業者仍持觀望態度，建議供應端業者，提出切中需求的解決方案，能有效解決場域業者服務流程的痛點，以好用、實用為優先考量。（編輯：林孟汝）1081025

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