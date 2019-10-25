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興采越南建新廠 股價尾盤攻漲停

最新更新：2019/10/25 14:35

（中央社記者潘羿菁台北24日電）興采在越南擴建新廠房，消息一出，今天股價開高至接近尾盤時衝上漲停板，股價鎖在新台幣41元，成為上櫃紡織類股漲幅最凶猛個股，也推升整體上櫃紡織股指數走揚。

興采24日發布重訊表示舉行越南新廠動土典禮，工廠面積約25萬平方公尺，將分3期開發，1、2期分別是織布年產能300萬碼，第3期則是切入下游成衣供應鏈，估計第1期最快會在明年下半年陸續投產，有望推升興采營運看增。

今天股價受新廠擴建激勵，開盤即拉高，一度漲逾7%幅度，過下午1時後漲勢續上攻至漲停板，股價鎖在41元，今天成交量也放大至1827張，成為25日上櫃紡織類股漲勢最大的個股。

至於同樣在上櫃紡織類股的東隆興，股價同樣明顯上揚，上漲1.55元，收在46.6元，漲幅約3.44%，受惠於染紗新品成功拓展新客戶，帶動營運增溫，染紗稼動率上揚；此外，今年與主力客戶的Lululemon與日系品牌均有合作開發項目，都有望推升整體業績回溫。

今天紡織類股表現呈現兩極，上市紡織股下跌者多，造成上市紡織類股下挫，跌幅約0.25%，反觀上櫃紡織股在興采與東隆興加持之下，推升整體上櫃紡織股，漲幅約2.01%。（編輯：蘇志宗）1081025

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