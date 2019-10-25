經濟部再通過中小企業投資4案 逾60家排隊待審

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）中小企業投資再過4案，總投資金額超過新台幣13億元，經濟部表示，方案上路至今已通過42家中小企業，金額超過252億元，後續尚有超過60家待審。

經濟部今天透過新聞稿表示，投資台灣事務所今舉行「中小企業加速投資行動方案」第14次聯審會議，通過佶鼎科技、楓富機械、煥昇實業及培力藥品4家中小企業，投資額逾13億元。

經濟部表示，「中小企業加速投資行動方案」已通過42家中小企業，總投資金額超過252億元，創造2037個本國就業機會，後續還有超過60家排隊待審。

佶鼎科技決定擴大投資超過2億元，在彰濱有機廢液再利用廠添購銅回收及綠能發電設備，多採購自台灣供應商，以達成物質全循環、零廢棄的願景，將可為偏鄉增加30個本國就業機會。

楓富機械將在台中太平產業園區興建廠房，增設智慧化CNC機台，透過導入3D列印技術、機械廠房聯網系統等，可以縮短開發時程，有效提高產能和良率，提升市場競爭力；楓富機械並未公布投資金額，若以經濟部提供金額推算，楓富機械約投資5億多元。

煥昇實業為了因應地租上漲同時擴充產能，決定在彰化投入4000萬元擴增產線，引進智慧化織襪機台，使消費者能以較便宜價格買到更優質產品，同時拓展國際市場。

培力藥品將投資超過5億元在台中工業區新建智慧化工廠與研發中心，以滿足未來增加的供貨需求，同時投入較高門檻新品項的研發，積極布局美國市場，可創造38個本國工作機會。（編輯：黃國倫）1081025