9月電力景氣續亮綠燈 台綜院估第4季GDP上看2.4%

（中央社記者潘姿羽台北25日電）國際經濟充滿不確定性，但台商回流帶來機會，台灣綜合研究院今天發布9月電力景氣燈號，不只續亮綠燈，也指出台灣經濟前景持穩，第4季經濟成長表現應有2.3%至2.4%的水準。

台綜院結合台電公司各行各業的高壓以上電力售電量與自用發電設備自用發電量數據，涵蓋國內2萬4932家高壓以上用戶（大型用電戶）的實際用電資料與自用發電設備自用量實際用電量的普查資料，可以直接反映國內9成經濟生產活動，據此推估國內每月經濟成長數據，並建構電力景氣指數（Electric Prosperity Index, EPI），即時解讀台灣經濟景氣狀況。

儘管今年國際政經情勢紛擾多變，經濟前景不確定性攀高，台綜院指出，9月國內資本投資規模與產能回流持續成長，帶動內需升溫，因此9月整體電力景氣指數燈號維持綠燈，經濟成長則較8月微幅上修0.1個百分點，成長率預估值為2.4%。

觀察主要產業情勢，整體製造業依舊偏弱，連續兩個月維持藍燈，不過台綜院特別點出，半導體製造業電力景氣燈號已連6月維持穩定的綠燈，堪稱一枝獨秀，主因是高階消費性電子新品推出，帶動高階製程需求增加，使得生產與外銷都能維持穩健成長。

至於化學材料製造業，台綜院說明，全球景氣趨緩導致貿易需求減弱，加上主要產品價格維持低檔，以及廠商規劃歲修排程等因素，使得出口訂單表現與生產指數下滑，電力景氣燈號維持低迷藍燈；鋼鐵業則受制於貿易保護措施，國際市場供給過剩，出口持續縮減，電力景氣燈號維持黃藍燈。

進一步展望第4季經濟狀況，台綜院分析，外在因素雖有主要國家經濟放緩，傳統產業國際需求降溫，全球經濟前景不太樂觀等隱憂，但美中貿易爭端有望暫歇，國內半導體先進製程需求熱絡，以及台商回流投資貢獻效果陸續顯現，因此第4季經濟成長，應可持穩於2.3%至2.4%之間。（編輯：趙蔚蘭）1081025