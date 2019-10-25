中裕終止小分子愛滋病新藥研發 聚焦生物新藥

（中央社記者韓婷婷台北25日電）中裕今天召開董事會決議，基於整體經營策略性考量，將終止小分子化學新藥TMB-607愛滋病蛋白鋂抑制劑研發計畫，未來將全力聚焦於愛滋病生物製劑新藥研發計畫。

中裕表示，加拿大Ambrilia Biopharma公司於民國100年3月8日授權技轉愛滋病蛋白鋂抑制劑新藥，定名代號為TMB-607。經過臨床前研發，已成功開發出長效奈米針劑劑型，並完成專利申請。

中裕指出，此計畫於105年4月28日經美國FDA核准IND申請，並與美國費城天普大學（Temple University）合作進行臨床一期試驗，迄今已完成試驗結果部分均屬正常，無安全疑慮。不過今年因天普大學醫師發生異動，計畫執行面臨必須另尋地點或重新評估是否繼續執行。

中裕說明，此案是中裕研發產品中唯一的小分子化學新藥，若持續發展需投入不同資源進行各項開發工作，且距離新藥上市仍有一定的不確定性。基於整體經營策略考量，中裕董事會決議擬終止TMB-607新藥研發計畫，但仍保留自行研發出的長效奈米針劑劑型專利開發技術。（編輯：張良知）1081025