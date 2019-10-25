更多編輯台推薦新聞：
頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮
地方

頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練
國際

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練

名人綽號談校園霸凌 8件制服主人揭曉
生活

名人綽號談校園霸凌 8件制服主人揭曉

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中裕終止小分子愛滋病新藥研發 聚焦生物新藥

最新更新：2019/10/25 17:30

（中央社記者韓婷婷台北25日電）中裕今天召開董事會決議，基於整體經營策略性考量，將終止小分子化學新藥TMB-607愛滋病蛋白鋂抑制劑研發計畫，未來將全力聚焦於愛滋病生物製劑新藥研發計畫。

中裕表示，加拿大Ambrilia Biopharma公司於民國100年3月8日授權技轉愛滋病蛋白鋂抑制劑新藥，定名代號為TMB-607。經過臨床前研發，已成功開發出長效奈米針劑劑型，並完成專利申請。

中裕指出，此計畫於105年4月28日經美國FDA核准IND申請，並與美國費城天普大學（Temple University）合作進行臨床一期試驗，迄今已完成試驗結果部分均屬正常，無安全疑慮。不過今年因天普大學醫師發生異動，計畫執行面臨必須另尋地點或重新評估是否繼續執行。

中裕說明，此案是中裕研發產品中唯一的小分子化學新藥，若持續發展需投入不同資源進行各項開發工作，且距離新藥上市仍有一定的不確定性。基於整體經營策略考量，中裕董事會決議擬終止TMB-607新藥研發計畫，但仍保留自行研發出的長效奈米針劑劑型專利開發技術。（編輯：張良知）1081025

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報