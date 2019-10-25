建商信心爆發 建築貸款衝破2兆連4月年增逾1成

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天發布9月建築貸款餘額，不只衝破新台幣2兆關卡，年增率也達11.05%，已經連續4個月維持在10%以上的增速，央行官員推測，可能是建商看好台商回流題材，態度轉趨積極。

央行統計，9月房貸餘額為7兆2560億元，月增365億元，年增率則達5.61%，續創2011年5月以來的新高紀錄；建築貸款餘額也來到2兆11億元，月增154億元。

央行官員表示，與前2年相比，房市景氣確實緩步回溫，而且買方結構轉以自住為主，屬於剛性需求，房貸餘額、年增率因而呈現穩健成長，不會有突然跳升的情形。

至於建築貸款，央行官員指出，相較房貸餘額的穩健走揚，建築貸款增速明顯放大，去年底、今年初還落在6%至8%之間，近4個月年增率都處在10%以上的高檔，約為7年高點，由此可見，開發商的態度或展望「沒有像以前這麼保守」。

央行官員進一步分析，除了房市和前幾年相比有比較好，台商回台的議題發酵，也可能使建商看好商辦、廠辦等需求，進而投入資金。

觀察經濟部最新數據，今年至今，台商回台總投資額累計6223億元，後續仍有20、30案待審，顯示投資動能仍在。（編輯：林興盟）1081025