英脫歐美中協議添變數 亞股收盤走勢分歧

（中央社香港25日綜合外電報導）亞洲股市經歷一週普遍樂觀走揚後，投資人一方面觀察英國國會的脫歐情勢，另方面等待美中貿易談判最新發展，亞股今天早盤在漲跌間擺盪，收盤仍呈現分歧走勢。

英國首相強生（Boris Johnson）放棄讓英國在31日的期限脫離歐洲聯盟（EU）的承諾，改為要求在12月12日舉行國會大選，好讓他的保守黨有足夠議員票數支持他的脫歐協議最終過關。

但英國在野黨國會議員已表明，除非能確保不會無協議脫歐，他們才願投票支持提前大選。英國國會將在28日做出決定，歐盟也將宣布是否同意讓英國脫歐期限再延後3個月。

AxiTrader的分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，英國可能重新大選，使得原本「環繞英國脫歐的理性樂觀氣氛，被更多不確定性取代」。

另一方面，由於投資人看好全球2大經濟超級強權美國和中國將在11月確定雙方達成小規模貿易協議細節，協助支撐本週股市走勢。

然而，美國國會眼看將正式通過「香港人權與民主法案」，外界擔憂這項因素可能在最後一刻令美中貿易協議破局。美國聯邦眾議院已在16日通過法案，聯邦參議院預料也將跟進。但北京威脅，若立法確定將予以報復。

此外，美國副總統彭斯（Mike Pence）昨天發表演說，矢言支持香港爭取民主的抗議人士，並抨擊中國的貿易行為。這使得美中貿易協議前景增添變數。

上海股市今天收盤上漲0.5%，東京股市收高0.2%至1年新高，雪梨股市收漲0.7%，新加坡股市收高0.5%，首爾和孟買股市皆收漲0.1%。

但香港股市收盤下跌0.5%，威靈頓和馬尼拉股市皆收低0.4%，台北股市收跌0.2%，曼谷和雅加達股市也都收低逾1%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081025