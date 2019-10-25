更多編輯台推薦新聞：
太空人出面道歉 開除失言副總經理
運動

太空人出面道歉 開除失言副總經理

頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮
地方

頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練
國際

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

英脫歐美中協議添變數 亞股收盤走勢分歧

最新更新：2019/10/25 19:28

（中央社香港25日綜合外電報導）亞洲股市經歷一週普遍樂觀走揚後，投資人一方面觀察英國國會的脫歐情勢，另方面等待美中貿易談判最新發展，亞股今天早盤在漲跌間擺盪，收盤仍呈現分歧走勢。

英國首相強生（Boris Johnson）放棄讓英國在31日的期限脫離歐洲聯盟（EU）的承諾，改為要求在12月12日舉行國會大選，好讓他的保守黨有足夠議員票數支持他的脫歐協議最終過關。

但英國在野黨國會議員已表明，除非能確保不會無協議脫歐，他們才願投票支持提前大選。英國國會將在28日做出決定，歐盟也將宣布是否同意讓英國脫歐期限再延後3個月。

AxiTrader的分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，英國可能重新大選，使得原本「環繞英國脫歐的理性樂觀氣氛，被更多不確定性取代」。

另一方面，由於投資人看好全球2大經濟超級強權美國和中國將在11月確定雙方達成小規模貿易協議細節，協助支撐本週股市走勢。

然而，美國國會眼看將正式通過「香港人權與民主法案」，外界擔憂這項因素可能在最後一刻令美中貿易協議破局。美國聯邦眾議院已在16日通過法案，聯邦參議院預料也將跟進。但北京威脅，若立法確定將予以報復。

此外，美國副總統彭斯（Mike Pence）昨天發表演說，矢言支持香港爭取民主的抗議人士，並抨擊中國的貿易行為。這使得美中貿易協議前景增添變數。

上海股市今天收盤上漲0.5%，東京股市收高0.2%至1年新高，雪梨股市收漲0.7%，新加坡股市收高0.5%，首爾和孟買股市皆收漲0.1%。

但香港股市收盤下跌0.5%，威靈頓和馬尼拉股市皆收低0.4%，台北股市收跌0.2%，曼谷和雅加達股市也都收低逾1%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081025

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報