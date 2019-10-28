紡拓會攜設計師參加東京時裝週 切入日通路供應鏈

（中央社記者潘羿菁台北28日電）紡拓會今年篩選出5位台灣服裝設計師赴10月舉行的東京時裝週，盼與當地通路商長期合作。紡拓會今天表示，截至目前已有2位台灣設計師成為日本通路商供應鏈，顯示台灣時裝設計能量獲肯定。

東京時裝週為串連起當地百貨公司、精品店與服裝品牌設計師的平台，透過商場活動，讓買主可以參考新銳設計師作品，雙方進而洽談長期合作事宜，這也是新銳設計師從設計領域進入商業化的重要一環。

中華民國紡織業拓展會接受中央社訪問表示，今年共計有5個設計師品牌赴東京時裝週，包括「#nude」、「C JEAN」、「Eddie & Mi」、「Seivson」、「SHOUSHOU」，其中，以優雅極簡為設計特點的女裝品牌「#nude」，消費客層鎖定都會女性，以簡單又極具質感的設計獲得日本買主讚賞。

另外，女裝品牌「Seivson」為設計師申子芹創立，原本就長期於東京發展，相當了解日本時裝市場趨勢，因此品牌商品獲許多日本藝人著用，這次參加時裝週也廣受好評。

紡拓會表示，一旦打入日本通路供應鏈，就有機會將品牌定位為中高等級，主要是日本採購價格相對台灣高，不過，設計師品牌能否經營長久，關鍵在於是否可以長期穩定供應設計款式，若能持續產出，才有機會站穩國際市場。（編輯：楊玫寧）1081028