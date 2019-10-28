石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

（中央社記者潘羿菁台北28日電）石化景氣低迷，根據統計，三大石化原料的乙烯、丙烯與丁二烯報價下挫，乙烯跌破每噸700美元，跌幅逾4%，法人認為，台塑化本季營運不樂觀，但是下游的台塑與南亞有機會轉圜。

標普全球普氏（Platts）統計，乙烯、丙烯與丁二烯上週均價均下跌，乙烯均價最新來到每噸680美元，跌幅達4.2%，丙烯則是920美元，下跌2.1%，丁二烯為1050美元，跌幅8.7%，為三大石化原料跌勢最兇者。

法人分析，目前石化市況悲觀，客戶提貨信心不足，不願意備庫存，主要是烯烴廠歲修潮近尾聲，後續乙烯、丙烯與丁二烯產出量將會增加，例如Shell位於新加坡年產96萬噸的烯烴廠，最快在12月重新加入生產行列，菲律賓JG Summit在呂宋島年產32萬噸，同樣也在12月結束歲修恢復生產，大家都在等供給再度增加時，石化原料價格再下修。

此外，乙烯從8月初的每噸900美元一路摔至680美元，法人認為，乙烯跌太多，更是抑制買主縮手，下游不願買在相對高點。

不僅價格無支撐，烯烴廠的原料輕油週均價每噸520美元，上漲2%，形成售價跌、原料漲的雙重壓力，石化產業本季營運陷入困境，業界透露，烯烴廠有意祭出減產救市，但現階段丙烯與丁二烯仍有微薄利潤，因此還在觀察。

法人認為，按照三大石化原料的跌幅，首當其衝將是台塑化，公司擁有兩大部門烯烴與煉油，如今，烯烴部門獲利動能顯然熄火。

上游原料售價跌，台塑與南亞生產成本下降，法人指出，先前南亞主力產品乙二醇（EG）低迷，如今受惠於乙烯下跌，有望讓EG產品毛利回升。

南亞董事長吳嘉昭日前提到，目前華東地區EG庫存量下滑，顯示市場開始去化，由於EG漸現利差，促使同業煤化工EG廠稼動率再度回升，估計未來會有170萬噸新增供給，不過預期新增需求至少有154萬噸，對EG後市略有信心。（編輯：鄭雪文）1081028