物聯網助陣 中華電搶攻智慧農林業

（中央社記者江明晏台北31日電）中華電信參加亞太農技展，大秀行動物聯網助攻「智慧農業」與「智慧林業」的實力，協助傳統農業以科學化耕作，降低生產風險，並經由感測器的布署，提供智慧林業的解決方案。

2019年亞太區農業技術展覽暨會議今天起連續3天在南港展覽館舉行，中華電信今年特別規劃「智慧農業」及「智慧林業」兩大項目參展。現場將展示如何透過行動物聯網串聯各設備資料至物聯網管理平台的技術。

中華電信表示，智慧農業攤位現場展示多種感測設備，包括土壤三合一、環境溫溼度、水溫、太陽光照等感測器。現場並以小型作物區展示透過感測設備蒐集農田土壤含水程度，經由行動物聯網NB-IoT將監測數據回傳到智慧農業平台，讓參觀者體驗了解如何以科技打造優質的農業環境。

此外，中華電信行動物聯網也已成功推展至多個大型契作商，以及多個應用場域，例如苗栗草莓、台中水稻、嘉義番茄、高雄毛豆等，開創智慧農業商機。

智慧林業方面，中華電信與廠商合作展出光纖感測林業防災監測方案，讓參觀者了解如何透過所布署的側傾儀及水壓計，結合現代化的無線通訊技術，即時得知林道沿線是否有林木倒塌、林地坍塌及土石流疑慮，把災害風險降到最低，甚至阻止災害發生，提供林間從事休閒、工作、研究人員更多的保障。

中華電說明，以光纖感測技術偵測數據，無需電力供應，不受電磁波干擾，偵測的準度與信度可展現運行高效率，在訊號傳輸延續性上具長效穩定度。（編輯：林興盟）1081031