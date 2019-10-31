壽險業9月減碼335億 錯失台股10月大行情

（中央社記者劉姵呈台北31日電）金管會今天公布，截至9月底，壽險業持有台股餘額約新台幣1兆5999億元，較8月底減少335億元，國外股票餘額也同步減少56億元。以台股10月上漲529點來看，壽險業錯失了台股10月大行情。

金融監督管理委員會保險局今天表示，截至9月底，壽險業投資台股與國外股票餘額皆較8月底減少；針對壽險業9月是否有「雙雙減碼」動作，保險局官員表示，無法概括用整體來看，因為每家公司對於股票一定會有進出，取決於各家公司的決策。

不過，壽險業者指出，壽險業投資台股餘額是採「市值」計算，若台股上漲，但持股水位卻降低，很有可能就是減碼台股。根據金管會資料統計，9月外資買超台股922億元，同步帶動台股9月大漲211點，漲幅約1.99%。

業者進一步分析，減碼台股或國外股票可能的原因包括部分壽險公司獲利了結，降低風險資產水位；再者，部分壽險公司擔心股市已在漲到相對高點，居高思危，將資金轉到更安全的標的上。

另外，保險局統計，截至9月底，壽險業海外投資餘額為17兆7178億元，占比68.1%，較8月底減少78億元，為繼今年6月之後，海外投資餘額第2度減碼。（編輯：張良知）1081031