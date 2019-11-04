外資上週買超台股356億元 青睞鴻海台積電

（中央社記者潘智義台北4日電）台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣356.22億元，買超鴻海最多，台積電位居第2，賣超則以友達最多。

上週舉行法說會的友達公布第3季財報依然虧損，基本每股損失0.41元，成為上週外資賣超最多個股，即將在8日公布季報的面板廠群創居賣超第3名。

證交所統計，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司依序為鴻海買超7萬3589張、台積電買超4萬3901張、聯電買超3萬2656張。

上週外資自集中市場賣超最多前3名上市公司依序為友達、彰銀、群創，張數分別為6萬3710張、6萬673張、5萬606張。

上週外資在集中市場買超為356.22億元，其中買進金額2007.68億元，賣出金額1651.46億元。自今年初至11月1日止，外資累計買超1411.56億元，其中買進金額6兆6282.54億元，賣出金額6兆4870.98億元。

外資總持有股票市值為14兆4730.73億元，占全體上市股票市值42.08%，較10月25日的14兆2501億元，增加2229.73億元。（編輯：楊玫寧）1081104