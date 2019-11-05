外溢保單銷售大幅成長 業者分析3大原因

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會統計，今年上半年外溢保單銷售件數逾1.33萬件、新契約保費近新台幣1.5億元；其中以健走與健檢折減保費類型最受歡迎，業者分析，主因保費便宜、折減方式多元及社群號召力影響。

現代人健康意識抬頭，保險業也看好運動商機，近年紛紛推出「外溢保單」，主打透過運動健走就能折抵保費，或是增加保額。根據金融監督管理委員會保險局統計，今年上半年外溢保單銷售件數有1萬3302件，較去年同期成長5.49倍，新契約保費高達新台幣1.48億元，成長13.39倍。

壽險公司主管表示，其中又以「健走型」與「健檢型」2種類型賣得最好，前者主要是根據保戶走路達到一定的步數後，給予回饋金、折減保費或增加保額；後者則是依照保戶每2年健檢體況，維持健康良好且達標的話，享有增額保障。

目前包括國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、南山人壽、中國人壽、新光人壽等公司都有推出外溢保單；其中，南山壽11月再度推出第2代健檢型外溢保單，除原有的7項重大疾病外，另新增22項特定疾病與10年定額分期給付的生活照顧保險金，最多還可增加10%保額，開賣僅3天就賣超過5411張。

壽險公司主管表示，這2種類型保單賣得好有3大原因，首先，外溢保單連結的都是保障型商品，且以「定期險」居多，對年輕人或是需要特定保障的中年族群來說，保費也相對較便宜，能夠用較優惠價格取得保險保障。

再者，早期外溢保單剛推出的時候，僅能透過健走來作紀錄，後來擴大為更多元運動及維持健康方式，保戶只要透過穿戴裝置、下載APP上傳資料等方式，無論上健身房、游泳、騎腳踏車、瑜珈、定期測量血壓血糖等，都能化為實質保費折扣。

第三，有保險公司內部統計顯示，投保外溢保單保戶有高達7成是介於20至40歲族群，且這類族群常受到「同儕」及「社群媒體」影響，現代人較為忙碌，缺乏動力，透過外溢保單搭載的運動社群及排名比賽，會產生更強的號召力與行動力。（編輯：張均懋）1081105