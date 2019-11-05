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樺晟與世紀鋼攜手國際大廠 搶亞太風電商機

最新更新：2019/11/05 17:11
因應離岸風電國產化，樺晟與世紀鋼攜手國際大廠搶攻亞太風電商機，規劃砸新台幣25億元建廠，預計2021年第3季投產。左起樺晟電子董事長魏孝秦、Welcon董事長Carsten Pedersen。中央社記者韓婷婷攝　108年11月5日
因應離岸風電國產化，樺晟與世紀鋼攜手國際大廠搶攻亞太風電商機，規劃砸新台幣25億元建廠，預計2021年第3季投產。左起樺晟電子董事長魏孝秦、Welcon董事長Carsten Pedersen。中央社記者韓婷婷攝　108年11月5日

（中央社記者韓婷婷台北5日電）搶攻離岸風電國產化商機，樺晟與世紀鋼合資成立的樺晟世紀今天宣布將與全球風力發電風塔製造領航者丹麥商Welcon合組公司Welcon Taiwan，搶攻國際風機組件市場。

樺晟世紀今天宣布與全球風力發電風塔製造領航者丹麥商Welcon合組公司，搶攻國際風機組件市場，雙方今天舉行合作備忘錄簽約儀式暨記者會，樺晟電子董事長魏孝秦表示，未來樺晟世紀將成為Welcon亞太市場的OEM廠商，預計在2021年第3季開始生產離岸風塔及浮動式風機。

今天簽約儀式經濟部能源局主任祕書翁素真也到場祝賀，並肯定雙方合作將為台灣離岸風電國產化奠定基礎，期許不只立足台灣市場，未來也能共同拓展亞洲市場。

樺晟近年專注於產業升級與轉型，投入鋼結構與設備拓展相關業務。為積極響應台灣生產風電所需相關鋼結構產品，與世紀鋼日前合資成立樺晟世紀離岸風塔鋼構公司，積極進入風電市場。

丹麥商Welcon是世界第一的離岸風塔產品的供應商，全球市占率60%以上；是Stiesdal Offshore Technologies A/S（以下簡稱Stiesdal）全球唯一製造銷售授權公司。Stiesdal是全球第一個專門從事「海上風力發電領域技術開發」和創新成功開發「浮動式離岸風機」的公司。

Stiesdal主要設計生產低成本的浮動式離岸風機和固定式離岸風塔設施。可以應用在深水海域、地震帶區域及海床地質較差的風場，可大幅增加全球離岸風場於上述區域開發的可行性，擴大離岸風場的可開發面積。（編輯：林興盟）1081105

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