台塑四寶10月營收低迷 台化：尚未走出石化業谷底

（中央社記者潘羿菁台北5日電）台塑四寶10月總營收為今年第3低，展望未來，美中貿易戰與同業新產能開出雙重夾擊，第4季營運看法保守以對，台化副董事長洪福源直言，目前還沒走出石化業谷底。

台塑四寶10月總營收為新台幣1172.48億元，年減22.6%，但受惠於歲修結束產量增加，較9月成長4.0%。

洪福源觀察，受到美中貿易戰影響，目前市場低迷狀況短期內不易改變，儘管苯、對二甲苯（PX）、苯乙烯（SM）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）等報價未觸及歷史新低，但是後續行情恐持續下滑，報價走跌、價差縮小，以PX為例，目前價差縮小至每噸273美元，低於過往平均水準350美元。

洪福源進一步說，未來3年聚丙烯（PP）、純對苯二甲酸（PTA）、乙二醇（EG）與乙烯等新增產能至少1000萬噸投入市場，全球需求尚未明顯成長，將讓石化報價維持下壓，未來一年內，美中貿易戰是否真正妥協與亞洲新產能是否順利投產是觀察重點。

南亞董事長吳嘉昭則說，第4季為瓶用聚酯粒、電子材料出貨淡季，同時，乙二醇第四廠會在本季歲修，，本季營收要想與第3季持平，「需要很努力」，但受惠於5G高階應用需求暢旺，多少可以彌補消費與車用電子淡季，估計第4季電子材料稼動率仍維持在9成。

台塑則是在歲修結束後，產量提升恢復營收貢獻，美國高密度聚乙烯工廠投入生產，董事長林健男表示，11月、12月產銷將比10月高，第4季營收也會優於第3季。

台塑化總經理曹明表示，目前由於中國柴油大量外銷，以及韓國與印尼煉油廠定檢結束開出，油品平均獲利從10月每桶9美元下降至7.7美元，所幸歐洲與俄羅斯油品轉往美國銷售，可稍微分散亞洲市場供過於求的壓力。（編輯：楊玫寧）1081105