壽山動物園擴建疑泡湯 台糖：暫撤綠電標案

台糖5日表示，有關高雄壽山動物園的擴建計畫預定地出租為太陽能光電發電設施案，招標公告將暫予撤下。圖為台糖屋頂型太陽光電一景。（台糖提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年11月5日

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）媒體報導台糖將釋出高雄內門土地種綠電，使得壽山動物園擴建計畫泡湯。台糖表示，發展電綠能是配合政府政策，願意先暫撤綠電招標公告，與各界溝通後，再研擬用途。

風傳媒報導，台糖為了配合政府2025年太陽光電設置容量20GW目標，預計將釋出高雄內門腳帛寮段193公頃土地。這塊用地原先規劃作為高雄壽山動物園擴建使用。不過，台糖將轉為綠電開發，動物園擴建計畫泡湯。

台糖今晚發布新聞稿表示，內門區腳帛寮段雖然曾被規劃為高雄壽山動物園的擴建計畫預定地，不過，高雄市政府觀光局及壽山動物園已在今年3月告訴台糖，短期內沒有承租該區為動物園用地的規劃。

台糖說，願意傾聽外界的想法，將先暫時撤下相關招標公告，經由各界溝通後，再研擬更妥善與多贏方案。

台糖發言人顧孝柔對中央社記者表示，該區為閒置山荒地，土質就像月世界一般，較貧脊、欠缺水源，經過評估後，台電才規畫建置光電專區。

他說，台糖推行的業務是配合國家發展、守望社會環境以及公司永續經營。台糖應該再與當地居民及民意代表加強溝通及傾聽意見，才能更符合民眾期待，也會讓有限的土地資源適地適所，未來也會更謹慎，讓土地發揮最大綜效。（編輯：林孟汝）1081105