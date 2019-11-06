永裕擴充中國產能 兩岸營收比重將各半

（中央社記者潘羿菁台北6日電）塑膠包材大廠永裕董事長王威程表示，儘管中國內需動能疲軟，不過公司將啟動浙江廠投產計畫，最快2021年動工，分兩期建造，未來完工上線後，期盼兩岸營收比重各占5成。

永裕今天法說會，公告第3季營收達新台幣9.30億元，年減4.6%，毛利率為24.39%，稅後淨利0.77億元，年成長1.5%，每股稅後盈餘（EPS）達0.85元，累計前3季稅後淨利2.14億元，較去年同期衰退3.6%，EPS為2.36元。

王威程解釋，由於中國內需動能疲弱導致上海永裕營運疲弱，前3季營運較去年同期下降。

目前永裕位於上海工廠，近年當地工資大幅度上漲，因此規劃在浙江興建新廠，將分兩期投資，第一期最快在2021年首季開工，估計當年下半年完工，將把上海廠50%產能調撥至新廠，產能調度順利接軌後，就會啟動第二期興建，估計整體新建投資會在2022年第4季完工。

同時，上海廠因應工資上漲，未來轉型做關燈無人產線，並積極生產眼藥水包材產品；至於浙江廠將會投入動物疫苗包材產線。

現階段台灣與上海占合併營收為7：3，王威程估計，浙江新廠兩期產能滿載時，兩岸占比將可達到5：5的健康平衡狀態。（編輯：鄭雪文）1081106