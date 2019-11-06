離岸風電商機 台船環海拿下中能風場合約

（中央社記者潘羿菁台北6日電）離岸風電商機再次入袋，台船子公司台船環海今天與中能發電籌備處簽署兩項合約，包括水下基礎運輸安裝施工合約以及風機運輸安裝優先承攬，等於是囊括該風場重點施工範疇。

中鋼與哥本哈根基礎建設基金CIP共同開發的「中能離岸風場」今天下午由「中能發電股份有限公司籌備處」與台船環海風電工程舉行簽署儀式。中能離岸風場裝置容量為300MW，預計要在2024年前完成併網作業。

10月底，台船才剛拿下「海龍離岸風電計畫」大型統包合約，是台灣第一家獲得離岸風電大型統包工程，業界估計，總交易金額有望超過10億美元。如今，台船再度拿下新案，儘管採購金額不及「海龍離岸風電計畫」高，但對公司也是一大進補。

台船表示，顯示公司在業務多角化經營轉型策略逐漸成型。

不過，台船今年以來營運表現偏差，單月自結連續半年呈現虧損，直到第3季稅前盈餘3482萬元，為2016年第2季以來首見正成長，然而10月甫出爐自結稅前虧損3.58億元，創下今年以來單月最大虧損數字，累計前10月自結稅前虧損11.48億元，比去年同期稅前虧損25.51億元大幅改善。

對於明年度展望，台船總經理、台船環海董事長曾國正日前說過，現階段造艦與商船訂單接單順利，明年造艦占營收比重從12%增加至30%多，商船營收占比從8成降至5成以下，由於造艦是以新台幣計價接單，也可避免受到匯率波動稀釋毛利，因此期盼明年度台船營運谷底回升。（編輯：蘇志宗）1081106