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首頁 / 證券

房市回溫 海悅10月營收創歷年同期新高

最新更新：2019/11/06 18:47

（中央社記者潘羿菁台北6日電）受惠於房市需求增溫，不動產代銷業海悅今天公告10月營收為新台幣1.56億元，創下歷年同月新高，年增61.1%，累計前10月營收突破10億元大關為歷年同期新紀錄。

海悅表示，受惠於熱銷建案加持，與桃園等包銷建案接單狀況不錯，帶動10月合併營收1.56億元，年成長61.1%。

以今年928檔期為例，全國推案量達5665億元，較去年成長85%，主要需求來自於自住剛性買盤及台商回流，刺激建商推案量暴增，也貢獻今年以來營運成長，累計今年前10月營收為10.22億元，年增14.8%，為歷年同期新高水準。

展望未來，海悅表示，轉投資部分，未來3年都有穩定收益，例如，透過轉投資公司贊富建設投資興建的「敦南寓邸」已於去年陸續完工交屋，今年認列股利收益1.1億元，明年還將認列第二筆，且依目前已銷售戶數推估，轉投資收益將不低於今年。再者，透過入股聯陞投資進行建案投資，也將在後年與大後年依銷售及工程進度，按持股比率陸續認列股利收益。

至於在自地自建方面，子公司悅大建設推出位於鶯歌鳳鳴重劃區建案，目前銷售中，預計2021年交屋認列。（編輯：鄭雪文）1081106

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