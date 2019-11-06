前基金經理人涉套利遭搜索 群益投信提告

（中央社記者韓婷婷台北6日電）群益投信前基金經理人黃常恩涉嫌違反從業人員規定，利用負責的基金拉抬私人股票套利，今天遭台北地檢署搜索，群益投信對此表示公司未被搜查，也發表聲明指出，屬個人行為，已委請律師提出告訴。

媒體報導，群益投信前基金經理人黃常恩，遭舉發涉利用人頭戶林彥合名下3個帳戶，買進特定3檔股票，再透過由他決策下單的「創新科技基金」，買入拉抬3檔股價並套利新台幣1500多萬元，基金則虧損2200萬元；台北地檢署今指揮新北市調查處，兵分8路搜索並約談黃常恩、林彥合2人，另傳喚5名證人，全案朝違反證券投資信託及顧問法方向偵辦。

關於媒體報導，群益投信發出聲明表示，前基金經理人違反從業人員規定，屬個人行為，內部對經理人違法違規行為零容忍，於今年9月已採取從嚴懲處予以免職，並同時委由律師提出告訴追究相關責任，以儆效尤。

群益投信指出，公司未被搜查，媒體報導內容並非事實全貌，前基金經理人管理的群益創新科技基金，期間績效為4.8%，同期間大盤下跌3.9%，且該檔基金淨值於近期創下歷史新高，並無損及投資人權益情事。

另外，群益投信說明，基金採取團隊運作，且所有投資決策均依照專業判斷與嚴謹投資決策流程執行，並符合相關法令規定，基金經理人個人行為對公司基金運作不會產生任何影響。（編輯：楊凱翔）1081106