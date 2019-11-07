MIC調查：雙11電商買氣 超越百貨週年慶

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）資策會MIC調查指出，今年雙11電商買氣將超越百貨週年慶，預估「年度購物季」的人均消費金額，約新台幣1萬2391元，衝動性購物比例高，價格仍是影響消費者購物動機關鍵。

資策會產業情報研究所（MIC）針對雙11購物檔期進行消費者網購調查，此次調查首度納入百貨公司第4季週年慶，同步觀察10月底至11月「年度購物季」的消費者意向與行為。

調查結果顯示，今年的雙11網購買氣意願，較往年更高且超越百貨公司週年慶。有71%的消費者表達參加雙11購物的意願，表達有意願參加百貨週年慶的消費者有60.2%，預估今年「年度購物季」的人均消費金額，約新台幣1萬2391元。

資策會MIC資深產業分析師張筱祺指出，部分電商業者將檔期提前近一個月，甚至部分業者在年中618檔期開始鋪陳，消費者則是在電商業者連續5年的宣傳聲量中，逐漸形成年度購物季的預期消費心理。

資策會MIC調查顯示，比較網友在「年度購物季」中的購物模式，不論虛實通路，衝動性購物的比例都高於計畫性購物，最明顯的購物特性就是「沒有預先條列購物清單，看到喜歡的商品就會買」。

針對網友的雙11購物動機，MIC調查顯示，前5大因素依序為商品價格便宜（64.5%）、網路購物金回饋（36.5%）、商品種類齊全（28.5%）、物流配送快速（25.2%）、網路購物平台介面舒適易搜尋（23.3%）。

張筱祺表示，價格因素仍是影響消費者購物動機的最關鍵因素，而「購物金回饋」因素高居第2位，反映各家電商平台近年來積極打造的點數經濟，已開始顯現成果。

此次調查期間2019年10月，採網路調查，有效樣本2500份，在95%信賴區間下，抽樣誤差為正負1.96%。（編輯：張均懋）1081107