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健鼎第3季每股賺3.82元 創歷史新高

最新更新：2019/11/07 16:01

（中央社記者江明晏台北7日電）PCB大廠健鼎科技受惠汽車、手機、伺服器等應用拉貨，第3季營收、毛利率及每股盈餘均創單季歷史新高，今年前3季每股盈餘8.32元，優於法人預期。

健鼎科技今年前3季成績亮眼，合併營收新台幣404.52億元，營業毛利82.91億元，稅後盈餘43.73億元，每股盈餘（ EPS）8.32元，優於法人預期。

以第3季單季來看，健鼎合併營收151.09億元，營業毛利36.13億元，毛利率23.9%，營業利益23.76億元，稅後盈餘20.06億元，EPS3.82元，營收、毛利率及EPS均創單季歷史新高。

健鼎10月合併營收47.96億元，受到十一長假工作天減少影響，與9月的49.59億元相比，月減3.3%。但與去年同期的47.01億元相比，還是維持年成長率2%。

累計今年1至10月合併營收452.49億元，與去年同期的436.94億元相比，年成長率3.6%。

健鼎相關應用集中在記憶體模組、硬碟、筆電、光電、手機、伺服器、汽車等，今年第3季營收占比而言，汽車板最高達19.2% 、手機和伺服器占比均為16%左右，記憶體模組約為14.2%、光電13.7%。（編輯：楊玫寧）1081107

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