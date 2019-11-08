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MSCI台股權重雙降 全球指數權重持平

最新更新：2019/11/08 10:38

（中央社記者吳家豪台北8日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各調降0.37、0.47個百分點，調整後權重分別為11.46%、13.44%；全球市場指數權重維持1.38%不變。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，今天公布的半年度調整結果將於台灣時間11月26日收盤生效。

台股在本次MSCI調整權重中，「MSCI全球新興市場指數」權重由11.83%下調至11.46%，調降幅度0.37個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.91%下調至13.44%，調降幅度0.47個百分點；「MSCI全球市場指數」權重維持1.38%不變。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近3次MSCI調整連續被下調權重。

至於MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增2檔、刪除1檔，指數成分股將增加至88檔，並有14檔成分股調整在外流通股數。本次權重調整新增成分股智邦（2345），權重為0.48%；權重調降最多的成分股為台積電（2330），權重下調0.2個百分點，調降後權重為36.15%。

在本次MSCI調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，權重調升最多的國家為中國，權重增加1.58個百分點；本次權重調降最多的國家為南韓，權重被下調0.44個百分點。（編輯：張均懋）1081108

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