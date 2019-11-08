MSCI調整 台股權重影響不大

（中央社記者潘羿菁台北8日電）明晟（MSCI）指數編纂公司公布最新半年度調整結果，對此台灣證券交易所表示，台股於全球標準型指數權重不變，不過在亞洲指數與新興市場指數權重皆下降。

MSCI指數編纂公司每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，這次台股在全球標準型指數成分股，原是全球小型指數成分股的智邦，躍居成為全球標準型指數成分股，另還有新增緯穎，並剔除中裕1檔。

而在全球小型指數成分股則是一口氣新增16檔，包括宏捷科、雙鴻、超眾、嘉泥、是方、鈺齊-KY、智伸科、瀚宇博、健策、喬山、新唐、柏文、力山、立積、訊芯-KY、中裕，但剔除環泥。

台灣證券交易所表示，MSCI於11月27日開盤生效，估計台股於全球標準型指數權重不變為1.38%，亞洲（日本除外）指數下降0.47個百分點及新興市場指數權重下降0.37個百分點，調整後權重分別為13.44%及11.46%。

台灣證券交易所進一步指出， 全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日尾盤可能波動較大。（編輯：鄭雪文）1081108