淡季動能轉弱 鎧勝10月營收年減近15%

（中央社記者吳家豪台北8日電）金屬機殼廠鎧勝-KY公布今年10月合併營收為新台幣29.4億元，年減14.65%；投顧分析，MacBook已提前拉貨，鎧勝今年第4季營收動能轉弱，2020年上半年仍有虧損疑慮。

累計今年前10月，鎧勝合併營收達272.3億元，較去年同期增加14.75%。

投顧指出，儘管MacBook新機將於今年第4季上市，但考量客戶已提前於今年第2季到第3季大量拉貨，鎧勝並不看好後續需求；由於營收動能轉弱，投顧預期鎧勝今年第4季毛利率將較第3季下滑，整體獲利恐維持低迷，將第4季每股盈餘預估值從1.66元大幅下修96.9%至0.05元。

投顧表示，鎧勝今年下半年的微薄獲利可能難以彌補上半年虧損，推估2019年鎧勝將每股虧損1.49元。

展望2020年，鎧勝預期營收應可呈現年增走勢，新產品貢獻將更集中在明年下半年。但投顧認為，儘管今年下半年以後的折舊成本減少，仍未排除淡季營收不佳可能導致明年上半年虧損的風險，因此將鎧勝2020年每股盈餘預估值從3.18元下修30.1%至2.23元。

投顧並認為，在iPhone新機與穿戴式產品專案的加持下，連同筆電與平板電腦金屬機殼的貢獻，預期鎧勝2020年營收將年增12%。（編輯：林孟汝）1081108