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黃志芳：預期台灣將有另一波電子業赴菲投資

最新更新：2019/11/08 18:06
2019菲律賓台灣形象展8日在菲律賓總統杜特蒂家鄉納卯市登場。中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（前中）與駐菲代表徐佩勇（左）等人合影。（貿協提供）中央社記者陳妍君納卯市傳真 108年11月8日
2019菲律賓台灣形象展8日在菲律賓總統杜特蒂家鄉納卯市登場。中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（前中）與駐菲代表徐佩勇（左）等人合影。（貿協提供）中央社記者陳妍君納卯市傳真 108年11月8日

（中央社記者陳妍君納卯市8日專電）中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳今天說，台灣區電機電子工業同業公會日前來菲律賓視察，對菲國投資環境感到滿意，認為將來電子業應會有另外一波來菲律賓投資。

2019菲律賓台灣形象展今天在菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）家鄉納卯市（Davao）登場。

菲國南部民答那峨島10月發生3起強震，震毀許多房舍，造成近萬人無家可歸。在形象展開幕儀式上，菲律賓台商總會、菲律賓台灣同鄉會、僑務委員丁金煌與貿協合計捐贈70萬披索（約新台幣42萬元）和2萬美元（約新台幣60萬5800元），將透過相關機構將善款用於協助災民。

黃志芳接受台灣媒體訪問時說，台灣雪中送炭讓菲律賓官員和當地民眾非常感動，菲律賓官員告訴他，「我們現在真的應該要好好地把台灣跟菲律賓這種像一家人的情感，再重新把它找回來，把它發揚光大」。

他表示，菲律賓政府積極鼓勵外商投資，台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）不久前組成東南亞投資考察團，發現菲律賓不僅在投資環境和投資優惠措施方面有優勢，又是英語國家，「電電公會在東南亞幾個主要國家考察之後，認為菲律賓適合他們的業者來投資」。

出席開幕式的菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）家鄉也在民答那峨島。他致詞表示，這次形象展各個攤位展現台灣各領域的卓越表現，台灣只有菲律賓1/9大，人口約只有菲律賓1/5，但由於台灣追求卓越的文化（culture of excellence），儘管台灣是個小國，還是可以有出色的經濟表現。

班納友說：「我發現農業只占台灣國內生產毛額（GDP）2%時很驚訝，但光是屏東縣，（每年）石斑魚出口總值就達到新台幣20億元。」

他表示，台灣科技不斷進步，台灣不斷創新，「如果我們合作，加乘效果對菲律賓將比對台灣還要有利」。（編輯：周永捷）1081108

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