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東森購物前10月營收年增24% 全力搶攻雙11商機

最新更新：2019/11/08 18:19

（中央社記者江明晏台北8日電）東森國際旗下轉投資東森購物，今年1至10月營收年成長24%，達165億元（含草莓網認列），展望後續，東森購物瞄準雙11，將力拚全年業績最高峰。

前10月業績以電話行銷通路營收32億元，年成長64%，躍升幅度最大；網路通路營收為45億元，成長63%也在伯仲之間。

瞄準雙11，東森購物力拚全年業績最高峰，去年雙11全通路業績約2億元，ETMall網路業績約占1.4億元，今年ETMall更進駐上百個品牌、上架近萬個品項，喊話要挑戰3倍業績成長。

東森購物表示，因應雙11購物節，除了安排雙倍以上的客服人員備戰，位於桃園超過萬坪的兩座物流中心，將透過流程優化來縮短貨品從進倉到出庫的時間，並就過往數據提前做好各項庫存及運能調度，讓貨品可在時效內送到客戶手中。

此外，東森購物積極減少網購包裝使用量，將於今年底前推動環保署的「網購包裝減量指引」，預計將以短中長期計畫進行，先推動包裝材使用量應低於包裹總重1成，封箱膠帶不超過包裝箱長高總和的2.5倍，明年底前包裝材需有一定比例的再生料，紙板保持原色、印刷面積小於50%、包裝箱與袋、緩衝材、膠帶不使用PVC等規範。（編輯：鄭雪文）1081108

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