台股第3季手機族群翻身 水泥基本面勝塑化

（中央社記者吳家豪台北9日電）台股第3季財報陸續公布，法人觀察，電子產業從谷底回升、去年基期較低，表現相對優異，尤其手機零組件和組裝廠財報亮眼；傳產股的水泥進入年底旺季，基本面優於塑化族群。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者採訪指出，電子股今年第3季出現旺季效應，最大因素是景氣循環，電子產業去年受美中貿易戰影響，導致旺季不旺，因此基期偏低，今年第2季開始復甦，第3季剛好在產業谷底回升階段，加上去年基期較低，導致電子族群表現相對不錯。

蔡明翰觀察，今年第3季全球手機出貨年增3%，雖然成長幅度不大，卻是近3年來首度出現單季正成長，代表手機產業經過長時間整理後重現曙光，需求也確實有回升，第3季手機零組件類股財報表現不錯，組裝廠間接受惠。

展望第4季，蔡明翰認為，電子商品週期主要出貨時間落在11、12月，供應鏈營收高點通常落在10月，到11、12月開始減弱，但今年趨勢是淡季不淡，例如晶圓代工廠台積電看好第4季表現，亮點集中在手機相關零組件。

針對傳產類股，蔡明翰說，近期油價往上走，需求卻還沒明顯跟上，至少產業最差狀況已經過了，然而最近有政治議題，對未來看法沒那麼樂觀。以台塑四寶而言，近期召開法人說明會仍對今年底到明年初維持極度保守看法，這些利空已反映到盤面上，因此法說會後呈現「利空不跌」，開始有往上格局，後續應有轉強機會。

他也提醒，水泥產業往年都在年底表現較強，最近進入產業旺季，加上水泥業近2年獲利良好，基本面比塑化族群好很多。

新光投信董事長劉坤錫表示，今年第3季較凸出的財報以電子產業為主，傳產方面，油價走揚主要反映美中貿易可能有協議，但是從塑化股財報來看，需求回升沒那麼快，恐怕要等到全球經濟好轉，才會帶來塑化需求反彈，並反映到業績或財報上。

針對手機供應鏈，劉坤錫認為，上游和中游廠商都值得關注，但問題在於如果股價已漲過蠻久時間，即使財報表現較好，也不一定會反映到股價上，還是要從個別公司的股價是否已經表現過，來評估報酬機率的高低。（編輯：張均懋）1081109