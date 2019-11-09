消費旺季來臨 買氣強強滾背後藏3大數字密碼

（中央社記者潘姿羽台北9日電）1111購物節蓄勢待發，不少民眾摩拳擦掌準備爆買一番，順便替經濟成長盡一份心力；觀察近年經濟數據，會發現3大消費數字密碼，除了網購成長勢如破竹，民眾瘋淘寶也讓經濟有著「失落的一角」。

一年一度的消費盛典「雙十一」即將來臨，業者花大錢打廣告、拚促銷，為的就是讓民眾大撒幣；電商業者PChome網路家庭強攻雙11檔期，力拚業績較去年成長，momo也看好今年雙11當日業績較去年翻倍。

電商業者紛紛發下豪語，不免令人好奇，到底台灣網購族的消費實力有多堅強？其實從經濟部數據可窺知一二，反映網購的「無店面零售業」營業額屢創新高，今年前9月營業額年增率已達5.42%，經濟部統計處官員表示，2019年無店面零售業全年營業額有望刷新紀錄。

經濟部官員分析，國內網購市場已趨成熟，加上業者善於搭配節慶促銷活動，衝刺買氣，使得營業額一直往上竄高，而且第4季有雙11消費旺季進補，今年營業額「正成長一定沒問題」。

網購行為愈來愈普及，直接反映在無店面零售業營業額連年成長，不過另一項與網購相關數字密碼也值得注意。

談起網購平台，絕不能少了淘寶網，但大家可能不知道的是，即便民眾確實掏出錢包消費，由於淘寶是境外公司，這項消費行為對於台灣經濟成長無法帶來顯著貢獻。

主計總處官員說明，民眾在淘寶網購物形同國外消費，也就是服務輸入，國民所得統計時，會分別在民間消費、服務輸入各記一筆，前者為加項、後者為減項，正負相抵之下，民眾買淘寶的行為雖會拉抬民間消費數字，但對整體經濟成長沒有太大幫助。

這也是為何主計總處主計長朱澤民曾經在發布GDP的記者會向大眾呼籲，大家要愛用國貨、多在國內消費，才能提振經濟成長動能。

至於第3個數字密碼，可能也是許多民眾常有的疑惑，「每次都說景氣不好，怎麼百貨週年慶人還是這麼多？」

主計總處官員解釋，影響民間消費最直接的是人口結構、就業情況與薪資，台灣就業、薪資相對穩定，但人口老化、少子化等結構因素，會使得消費主力年齡層占比減少；即便百貨週年慶人潮洶湧、網購營業額年年向上突破，也僅是短期旺季效應，不敵人口紅利消退的大環境因素，終致民間消費成長逐漸低緩。

觀察主計總處最新經濟預測，全球景氣走緩、美中貿易戰影響帶來下行壓力，但受惠於台商回流、轉單效應，預估2019年經濟成長率仍有2.46%的水準，不過民間消費成長率只有2.03%，是7年來次低，這便是反映上述人口結構所帶來的影響。

儘管電商業者信心滿滿，誓言在雙11檔期衝出好成績，台灣整體消費動能減緩是不爭的事實，中央大學台經中心執行長吳大任表示，政府補助、業者促銷都是速效藥，短期可以提振買氣，但無法改善結構問題。

吳大任表示，民間消費是經濟成長不可或缺的動能，人口結構無法一夕扭轉，政府應從所得面下手，提升社會大眾的薪資所得，當民眾收入增加，消費意願也會跟著提高，才能進一步帶動生產、就業，形成經濟成長的良性循環。（編輯：林孟汝）1081109