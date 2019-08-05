網購普及 電子購物業今年營收挑戰2000億元

以網購為主的電子購物業營收連年創新高，電子購物業107年營業額達1894億元，年增12.4%，近8年每年成長8.1%，與整體零售業年增率1.1%相比，表現亮眼。（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）

（中央社記者廖禹揚台北5日電）隨著網路科技發展，網路購物普及化，包含網購在內的電子購物及郵購業今年上半年營業額創歷年同期新高，經濟部統計處預估，全年有望突破新台幣2000億元，再創歷年新高。

統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，電子購物及郵購業（簡稱電子購物業）係指從事網際網路、電視、廣播、電話等電子媒介或郵購方式零售商品的行業，其中以網路購物比重最大。

據統計，以網購為主的電子購物業營收連年創新高，電子購物業107年營業額達1894億元，年增12.4%，近8年每年成長8.1%，與整體零售業年增率1.1%相比，表現亮眼。

觀察主要銷售產品，2013年以文教及娛樂用品占24.2%最高，至2017年，價格較高的家電等家庭器具類及資通訊商品後來居上，分別占28.8%及22.6%，顯示民眾對電子產品及家電產品透過網路購買的接受度提高。

支付工具部分，根據2017年調查，民眾主要選擇線上刷卡付款，占66%，現金支付占29.3%居次，金融轉帳則占3.4%，行動支付、電子票券、禮券等其他支付方式僅占1.3%，統計處表示，隨著行動支付普及化，未來使用比例可望進一步提升。

統計處分析，網路科技發展帶動民眾消費習慣轉變，推升網購市場快速成長，電子購物業非店面零售業營收占比已達7成，在整體零售業占比也從2011年的3.2%提升至5.1%。

不過，蓬勃發展的市場也帶來激烈競爭，根據統計處2017年調查電子購物業經營遭遇困境，以價格競爭激烈、毛利偏低為主要困境，70.8%受訪業者都表示有此問題，比2015年增加5.6個百分點。

此外，消費需求多變也占64.6%，較2015年增加3.7個百分點，統計處表示，強化AI技術與大數據分析，精準掌握消費者需求，並推動跨國電商合作，提升在國際市場知名度與能見度，將是電子購物業未來努力方向。（編輯：張均懋）1080805