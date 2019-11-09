雙11暖身助攻 網家10月營收年增近7%

（中央社記者吳家豪台北9日電）電商業者網路家庭今天公布2019年10月合併營收新台幣30.39億元，年增6.9%，主要受惠於品牌合作及新品優惠帶動業績成長；累計前10月營收305.23億元，年增12.7%。

網路家庭表示，旗下PChome24h購物雙11暖身促銷於10月下旬啟動，首波匯集百大品牌推出優惠，包括Apple、Samsung、ASUS等品牌業績成長強勁，並與36家銀行和7家行動支付業者合作，運籌中心也串連15家物流夥伴。

網路家庭指出，即將邁入年底電商銷售旺季和迎接雙11（11月11日），網家也於10月同時打通會員和P幣點數，使用集團旗下任一服務帳號即可登入10個服務，將加速拓展P幣生態圈，推升消費動能。

資策會產業情報研究所（MIC）調查指出，今年雙11電商買氣將超越百貨週年慶，預估「年度購物季」的人均消費金額約新台幣1萬2391元。

資策會MIC資深產業分析師張筱祺指出，部分電商業者將檔期提前近一個月，甚至部分業者在年中618（6月18日）檔期開始鋪陳，消費者則是在電商業者連續5年的宣傳聲量中，逐漸形成年度購物季的預期消費心理。（編輯：黃國倫）1081109