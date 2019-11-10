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台灣製造銷美不加徵關稅 台蠟：陸廠欲委代工

最新更新：2019/11/10 10:29

（中央社記者潘智義台北10日電）美中貿易風波不平，台灣蠟品公司董事長林哲印表示，台灣製造銷美不加徵關稅，不只國際大廠希望在台製造，連中國大陸蠟品廠都想委託台廠代工，生產蠟品銷美。

林哲印日前接受中央社訪問表示，台廠在美中貿易戰中展現優勢，成為陸廠羨慕的對象，雖有中國大陸廠商想要委託台灣蠟品公司代工，對每個月營收貢獻也相當可觀，但因毛利偏低， 所以仍在協商中。

他直言，台蠟轉虧為盈的關鍵在於放棄進口高成本的製蠟原料，因為原本符合成本效益的台灣原料供應商關廠後，迫不得已才向外商進口原料，但成本太高，造成虧損，所以只能調整生產模式，改變製程，才可以買到較便宜的原料，轉虧為盈。因此，控制成本、毛利十分重要。

除了製蠟，他指出，台蠟也跨入水產市場，進口冰島鮭魚在亞太地區銷售，因冰島重視海洋環保，受到饕客喜愛；尤其近年中國經濟快速成長，消費力大增，中國占全球人口1/4，但鮭魚食用量卻僅全球的1/16，所以先跨入中國水產市場。

針對中國水產市場，台蠟除攜手在中國擁有200多家大賣場的大潤發，並和上海當地一家加工廠合作，掌握中國6000家肯德基商品的水產內餡生意，同時看好盒馬生鮮大賣場、宜家結合餐廳、賣場通路；除鮭魚之外，也銷售智利盛產的帝王蟹。

閒置土地利用方面，他認為，若將3400坪土地當停車場養地，不符經濟效益，所以興建太陽能電廠，並在去年與台灣電力公司簽約20年，每個月有16%左右收益，20年就有新台幣2億多元收益，扣掉建造費7000多萬元，土地還是台蠟所有，算是有效率的養地。（編輯：林興盟）1081110

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