貿易戰關稅消息紛雜 投信看好台股長線仍偏多

（中央社記者潘智義台北10日電）中國發布美國同意分階段取消加徵關稅消息，卻遭美國總統川普否認，美股、台股都應聲下跌，但投信指出，台股短線高檔震盪，長線趨勢依然偏多。

台北股市8日收在11579.54點，小跌27.02點，但週線上漲180.01點，上市公司市值衝破新台幣35兆元。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，股市受美中貿易戰影響逐漸鈍化，且因貿易戰對全球景氣衝擊下降，加上今年美國聯邦準備理事會（Fed）已3度降息，明年第1季仍有降息1碼的可能，使市場資金寬鬆，可望挹注股市，雖然指數高檔震盪難免，但長線趨勢依然偏多。

張亞瑋指出，近期美股位於新高附近，台股則是短線拉回，資金往低基期補漲股移動，主流績優股如5G、IC設計、功率放大器（PA）等人氣族群漲多拉回，因這些族群股票10月營收維持高檔，仍可發揮旺季效應，且已舉行的上市公司第3季財報法人說明會偏正面，有利台股。

他說，半導體龍頭台積電法說會釋放利多訊息，受惠5G、人工智慧（AI）及高速運算晶片（HPC）應用發展，高階製程需求強勁，上修明年資本支出，短期受惠明年第1季中國及韓國新機拉貨動能，2020年第1季手機供應鏈可望維持淡季不淡，產業基本面展望佳。

產業方面，張亞瑋分析，股價基期偏低的蘋果供應鏈、5G帶動的基站、手機軟硬板新的規格及材料改變、迷你發光二極體（Mini LED）、手機全屏及有機發光二極體（OLED）滲透率提升受惠股，看好至2020年第1季的半導體需求。

全球知名的經濟預測及商業諮詢機構報告顯示，2035年5G可望驅動12兆美元的全球經濟活動。以5G智慧型手機為例，隨著全球愈來愈多地區的電信商提供5G服務、已商轉的5G網路涵蓋範圍不斷擴大，5G手機需求將呈現爆炸性增長。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，雖然台股後續系統性風險較低，但全球股市多數處於波段新高，宜以個股進出為主，尤其明年第1季淡季不淡、產業展望正面、具轉機性股票為主。

周俊宏說明，美國延續貨幣寬鬆政策、歐洲央行推新一輪量化寬鬆政策（QE），且市場對美中協議多為正向預期，外部干擾相對較低。近期受惠於蘋概股拉抬，第4季受iPhone銷售優於預期，與農曆年提前拉貨影響，上市公司營收可望淡季不淡。

他認為，受惠蘋概股、企業營運轉佳與第3季財報激勵，台股屢創波段新高，雖小幅拉回，但在選股上，仍可鎖定蘋概股、5G、伺服器、半導體、記憶體、進口替代與生技族群。（編輯：楊凱翔）1081110