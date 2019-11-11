營建雙雄10月業績出爐 長虹創今年第3高表現

（中央社記者潘羿菁台北11日電）營建股王、股后10月營收全出爐，受惠餘屋銷售順暢及交屋認列收益，推升長虹10月營收為新台幣9.67億元，創今年單月第3高表現，年增23.6%，而華固10月營收22.94億元，更是年增2.3倍。

華固表示，今年主要有2大建案認列，包括「華固樂慕」、「華固名鑄」等大案入帳，推升前10月營收190.76億元，年增4.3倍，已是超越2016年度營收117.89億元，續創新高紀錄。

而長虹則是有「天際」與「陶都」在10月交屋數較多，推升當月營收近10億元，僅次於今年1月、2月，為今年單月營收第3高表現，年成長23.6%，不過今年為長虹一次性認列收益離峰期，以至於今年前10月營收為74.10億元，較去年同期衰退35.28%。

展望明年度，華固指出，隨著工程期的推進，目前已知在明年上半年大直國票金控大樓有望完工交屋，其他建案還在施工中，也就是說，明年能夠一次性認列收益僅只有國票金控大樓一案，以及餘屋銷售收入支撐動能。

不過後續仍有建案持續進行，包括碧湖天與華固敦品預計會在2021年完工；廠辦案則是有新莊、台北士林科技富創中心與內湖段，後兩者已經動工，新莊明年動工，均採取邊建邊售，將對未來5年公司營收有所貢獻。

而長虹明年度仍是一次性認列收益離峰期，僅只有廠辦案的「長虹新世紀」總銷金額為51億元，最快於今年底、明年初完工。（編輯：黃國倫）1081111