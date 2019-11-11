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今展科第3季毛利率站上3成 創近年單季高

最新更新：2019/11/11 13:06

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）電感和保護元件廠今展科第3季毛利率30.72%，法人指是合併報表以來單季高點，前3季稅後淨利新台幣4607.5萬元，每股稅後純益2.09元。

今展科第3季合併營收2.36億元，比第2季2.29億元增加3.2%，較去年同期2.53億元減少6.4%，第3季合併毛利率30.72%，比第2季30.02%微增，較去年同期29.7%增加1.02個百分點。法人指出，今展科第3季毛利率是合併報表以來單季高點。

第3季稅後淨利1965.9萬元，較第2季1447.6萬元成長35.8%，第3季每股稅後純益0.89元，較第2季EPS 0.66元略佳。

累計今年前3季今展科稅後淨利4607.5萬元，較去年同期4846.9萬元減少4.9%，前3季每股稅後純益2.09元，略低於去年同期EPS 2.29元。

從產品線來看，今展科自有品牌以功率電感為主，占比約7成，代理線占比約3成，包括自覆型保險絲、一次斷保險絲、超級電容和氣體放電管等。

從市場來看，法人指出，今展科在全球電視控制板電感元件市占率排名第2，僅次於日商太陽誘電。

電感產品持續朝向薄型化發展，4K2K大電視滲透率提升，4K2K面板所需時序控制器顆數增加，帶動電感元件需求，今展科持續深耕布局繞線功率電感元件。（編輯：郭萍英）1081111

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