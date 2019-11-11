電動車看俏 自行車雙雄10月獲利勝去年
最新更新：2019/11/11 20:31
（中央社記者潘智義台北11日電）受惠電動自行車銷售成長，巨大今天公布10月合併營收較去年同期成長8.78%，美利達10月合併營收則較去年同期成長33.71%。
巨大10月合併營收新台幣55.75億元，較去年同期增加8.78%。1至10月累計合併營收532.32億元，較去年同期增加5.5%。美利達10月集團合併營收26億8172萬元，較去年同期成長33.71%。合併銷售8萬9698台，較去年同期成長6.37%。
巨大表示，10月營收成長主要來自捷安特歐洲公司、捷安特中國公司。歐洲市場電動自行車銷售依舊強勁；中國市場成長來自傳統自行車，銷售表現優於預期。
美利達指出，10月增加供料及產能，台灣廠電動車單月產銷規模創歷史新高，較去年同期增加242%。10月集團合併營收26億8172萬元，較去年同期成長33.71%。10月集團合併銷售8萬9698台，較去年同期成長6.37%。
美利達統計，1至10月集團合併累計銷售總台數90萬2855台，較去年同期減少9.84%，但因單價提高，所以累計合併營收235億8726萬元，較去年同期增加7.51%。（編輯：鄭雪文）1081111