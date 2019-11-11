更多編輯台推薦新聞：
一次大戰終戰紀念日 比利時女特工成反抗英雄
國際

一次大戰終戰紀念日 比利時女特工成反抗英雄

專訪／台法文化獎得主入籍台灣 盼多元民主永遠不變
文化

專訪／台法文化獎得主入籍台灣 盼多元民主永遠不變

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

電動車看俏 自行車雙雄10月獲利勝去年

最新更新：2019/11/11 20:31

（中央社記者潘智義台北11日電）受惠電動自行車銷售成長，巨大今天公布10月合併營收較去年同期成長8.78%，美利達10月合併營收則較去年同期成長33.71%。

巨大10月合併營收新台幣55.75億元，較去年同期增加8.78%。1至10月累計合併營收532.32億元，較去年同期增加5.5%。美利達10月集團合併營收26億8172萬元，較去年同期成長33.71%。合併銷售8萬9698台，較去年同期成長6.37%。

巨大表示，10月營收成長主要來自捷安特歐洲公司、捷安特中國公司。歐洲市場電動自行車銷售依舊強勁；中國市場成長來自傳統自行車，銷售表現優於預期。

美利達指出，10月增加供料及產能，台灣廠電動車單月產銷規模創歷史新高，較去年同期增加242%。10月集團合併營收26億8172萬元，較去年同期成長33.71%。10月集團合併銷售8萬9698台，較去年同期成長6.37%。

美利達統計，1至10月集團合併累計銷售總台數90萬2855台，較去年同期減少9.84%，但因單價提高，所以累計合併營收235億8726萬元，較去年同期增加7.51%。（編輯：鄭雪文）1081111

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報