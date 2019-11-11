旅展業績豐收 晶華六福銷售搶眼

（中央社記者江明晏台北11日電）台北國際旅展落幕，今年入場人次再度創下歷史新高，晶華國際酒店集團今年業績持續突破新台幣億元大關，成長超過15%；六福估計總業績將達4200萬元，年增2成。

台北國際旅展為期4天的展期今天落幕，今年入場人次再度創下歷史新高，主辦單位台灣觀光協會統計，最後一日逛展人次為8萬422人，累計4天展期總逛展人數達38萬4834人次，比去年成長2.14%。

晶華國際酒店集團今年業績持續突破新台幣億元大關，截至今天下午5時，現場總銷售業績已突破5200萬元，加上官網提前開賣的線上旅展銷售業績約8000萬元，以及「晶華旅展快閃店」單日平均都有近百萬元業績，集團總業績衝破1億5000萬元，與去年相比，成長超過15%。

晶華觀察，由於經濟不景氣，許多公司行號趁著年底前最後一波的折扣機會至現場購買尾牙、春酒或團體出遊可以使用的優惠票券，形成熱銷狀況。此外，消費者的購物習慣改變也是關鍵之一，越來越多民眾喜歡到網站上買東西，透過現代科技，促使購物更加便利，並且現在許多消費者有提前規劃渡假行程的習慣，對於購買的票券項目明確，剛好可以在年底這一波線上旅展將需要的票券一次購齊。

六福旅遊集團參加2019台北國際旅展，從線上早鳥至現場旅展，每天皆超越業績目標，更針對無法來到現場的民眾，線上旅展將再延長至11月15日，並即日起推出晚鳥限定優惠，看好將掀起另一波搶購風潮，估計總業績將達4200萬元，年增2成，超越目標業績。（編輯：楊玫寧）1081111