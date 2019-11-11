仁寶第3季淨利18億 每股賺0.41元

（中央社記者潘智義台北11日電）仁寶電腦工業今天公布第3季歸屬母公司淨利新台幣18億元，較去年同期減少51.78%，但仍較第2季增長1%，第3季每股盈餘0.41元。

仁寶說明，由於2018年第3季處分聯寶電腦股權，貢獻一次性的業外獲利25.11億元，使去年同期業外收入基期墊高，因此，今年第3季合併稅後淨利20.44億元，其中歸屬母公司淨利18億元，較去年同期大幅減少。

仁寶第3季合併營收2499.23億元，由於部分客戶擔心美國加徵關稅，在第2季提前備貨，造成第3季營收較第2季及去年同期均下滑1%。

仁寶表示，精進生產效率及控管費用，雖然第3季合併營業淨利24.2億元，較第2季減少9%，但較去年同期增加27%。第3季營業外收入8700萬元，較第2季改善。

仁寶前3季合併營收7129.19億元，較去年同期增加4%。合併營業淨利75.01億元，較去年同期增加14%，合併營業淨利率1.1%。扣除業外收支及所得稅費用後，合併稅後淨利57.36億元，其中歸屬母公司淨利49.42億元，每股盈餘1.13元。（編輯：楊玫寧）1081111