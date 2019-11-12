陳泰銘再發功 率國巨收購基美衝車用和5G

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）被動元件大廠國巨將砸新台幣500億元收購美商基美（KEMET），國巨董事長陳泰銘再度發揮「併購天王」的手腕，深化國巨在車用和5G應用，擴大歐美日市場布局。

國巨今天與美商基美共同宣布，雙方達成最終協議，國巨將以每股27.2美元，現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股權，總交易金額約16.4億美元，約當新台幣500億元。基美主要產品包括陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等。

此次收購案也是國巨今年發動的首次公開收購案，國巨去年已發動兩次收購案，包括去年5月下旬宣布砸新台幣220億元，收購美國普思電子100%股權；去年4月宣布公開收購君耀-KY全數普通股，以每股現金新台幣73元作為對價。

國巨先前透過收購君耀，積極深耕保護元件，擴大布局車用電子領域；另外透過子公司收購美國普思電子，積極布局5G和電動車應用。

此次擬收購美商基美，國巨主要強化積層陶瓷電容（MLCC）和感測元件產品，深耕車用和5G應用，擴大在歐美日高規格市場的影響力。

從全球MLCC市況來看，大廠包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電以及TDK、AVX和Kemet等。國巨是全球前3大MLCC製造商。從市占率來看，法人表示，國巨在全球MLCC市占率約13%，KEMET占比約2%。

透過此次併購案，國巨董事長陳泰銘再度發揮「併購天王」的手腕，擴張國巨集團版圖。國巨集團不僅是全球第3大MLCC製造商，也是是全球最大晶片電阻（R-Chip）供應商，市占率達到34%。

對於被動元件產業，陳泰銘一直很有定見。他曾指出，從來不排除併購議題，只要有助市場通路、技術和產品發展，併購計畫樂觀其成。他希望未來與廠商進一步結合，把台灣廠商產品帶到國際市場。

陳泰銘也指出，把營運規模擴大才是重點，當產業成長不是太好的時候，透過產業互相結合合作、把規模做大，是另一種思考策略和思路。

陳泰銘一直期待，透過併購案帶領台灣被動元件產業打世界盃，透過此次收購基美可看出，國巨也正在朝這方向進行。（編輯：張均懋）1081112