法人：大陸無預警調降MLF 慢牛行情可望延續

（中央社記者韓婷婷台北12日電）中國大陸無預警調降中期借貸便利（MLF），為2016年2月以來首次調降，此次下調出乎市場意料之外，帶動當日中國股債呈現反彈的走勢，法人看好慢牛行情可望延續。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，此次人行無預警調降MLF利率5個基點至3.25%，引導市場資金利率下滑，有助改善企業融資壓力，減緩中國經濟下行的壓力，對股市將形成正面的助益，至於短期債券價格跌勢亦可望穩住，慢牛行情可望延續，政策金融債和高評級債券相關商品將是配置首選。

粘瑞益分析，此次調降MLF利率對未來有3大關鍵影響，包括緩和豬價上漲帶來通膨上揚的隱憂、進一步壓低社會融資成本，以及全球貨幣寬鬆加大人行政策操作空間。首先，中國9月CPI年增率較10月攀升0.2個百分點至3.0%，為2013年11月以來首次達到官方政策目標上限3%，此時調降MLF利率除可緩和通膨上揚風險外，更可降低市場對人行利率緊縮的疑慮。

其次，自今年8月人行推動貸款利率市場化改革，目前已進行3次貸款市場報價利率（LPR）報價，故人行此次調降MLF利率，將有助引導11月20日LPR利率跟進調降，預計降幅在5至10個基點之間。

考量中國經濟下行趨勢不變之下，人行貨幣政策仍有放寬空間。粘瑞益指出，此次人行無預警調降MLF利率，象徵性降息穩住短期債券價格跌勢，11月5日中國10年期國債殖利率跌破3.3%關卡，殖利率跌幅1.63%降至3.26%，創8月以來最大下降幅度，帶動債券價格呈現反彈的走勢。

展望後市，粘瑞益表示，短期中國債慢牛行情可望延續，政策金融債和高評級債券將是配置首選。至於股市方面，近期美中有望簽署第1階段貿易合約，短期英國硬脫歐機率大幅降低。此外，9月底中國兩市信用帳戶開戶總數已增至503.8萬戶，為2015年7月以來，連續第2個月升破500萬戶，可說是投資信心回溫的信號。（編輯：林興盟）1081112